Al via "Serotonina: rassegna ad alt(r)a comicità", quattro serate di spettacoli tutti da ridere

«Abbiamo scelto un, perché il nostro obiettivo è quello di renderee non rivolgerci solo a una platea già formata. Il tema brillante in questo ci aiuta, anche grazie alla presenza di. Ci piace pensare cheche possa diventare attenta alla scena teatrale contemporanea», spiegadi Teatrificio22 che promuove e organizza la manifestazione con sostegno di Regione Puglia, TPP, Comune di Corato e Fondazione Cannillo.«Abbiamo sostenuto senza esitazione questo progetto, auspicando la continuità negli anni successivi - spiega-. Voglio ringraziare gli organizzatori e fare loro i miei complimenti perché hanno scelto un cartellone prestando grande attenzione ai bambini e alle famiglie. Più serotonina abbiamo in circolo, maggiore sarà il nostro grado di appagamento, soddisfazione e benessere psicofisico; ed è proprio quello che ci serve dopo un anno così complesso. Ritrovare se stessi attraverso il buonumore è una magia che solo il teatro può regalare. Allora è il caso di dirlo: il teatro fa bene - prosegue Marcone -. La rassegna "Serotonina" è uno degli appuntamenti più interessanti di questa estate a Corato, con quattro spettacoli brillanti di drammaturgia contemporanea per tornare a ridere insieme. Un'opportunità necessaria per tutti, per ritornare a rivedere e a rivivere il teatro, e riappropriarsi della città e dei suoi spazi».Si cominciascritto da Renato Curci, Ana Santa Cruz e Hugo Suarez conDopo aver partecipato al noto talent «Tu si que vales»,con una, fatta di pura fantasia e comicità, animata solo attraverso le capacità espressive delle mani e pochi suoni vocali che rende lo spettacolo adatto anche ai bambini, per regalare al pubblico la gioia di vivere e la leggerezza di un sorriso.Il secondo appuntamento è invece in programmae vedrà in scena, reduce da «Propaganda live», e autore dello spettacolo che porta in scena:Lo spettacolo nasce da un dato statistico: in Italia ogni minuto si innamorano circa 457 persone, per un totale di 5.074 in un anno e più di 78 miliardi dai primi insediamenti del neolitico. Eppure le relazioni amorose continuano a essere misteriose. Morici, con brevi monologhi vecchi e nuovi, prova a descrivere situazioni, tecniche di rimorchio, descrizioni e meccanismi surreali legati alle relazioni interpersonali: dalle conversazioni in chat ai corteggiamenti suicidi, passando per i problemi di coppia attraverso una comicità unica e divertente.Nel secondo fine settimana di luglio sono due gli appuntamenti in programma.di e con, uno spettacolo d'amore a colpi di poesia e umorismo, in un gioco continuo in cui amicizia, complicità e le "cinque regole del corteggiamento" saranno la chiave per ritrovare l'amore.La rassegna si chiuderàconscritto e diretto da Marco Ceccotti c. Un'esibizione artistica tra ironia dissacrante e cinismo che mette in scena i drammi della famiglia moderna, focalizzandosi su paure e ombre dell'animo umano; il verde colorerà la sceneggiatura come simbolo della speranza alla quale si aggrappano i protagonisti nel corso della vicenda.per le quattro serate sono www.diyticket.it ed è possibile sceglieredi acquisto: l'(41,80 euro), o il(a partire da 11,00 euro).La compagnia teatrale Teatrificio22 con sede a Corato e operante con successo sul territorio da circa 10 anni, tra il Lazio e la Puglia, nata con la volontà di «produrre teatro e cultura», ha infatti ripreso le sue attività dopo un lungo e forzato fermo. Per ripartire ha costruito una rassegna di teatro contemporaneo destagionalizzata e destinata a fasce di pubblico diverse dall'offerta del circuito di prosa ufficiale, in particolare: giovani, fasce sociali svantaggiate, famiglie.Un'idea unica organizzata e strutturata in due parti, ciascuna con attività di tipo laboratoriale seguite da minirassegne teatrali. I due progetti sono sostenuti da Regione Puglia – assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e laCultura, Comune di Corato, Fondazione Cannillo e con il contriibuto di Real Security in collaborazione con Teatri di versi, Spazio 13 e Posta Mangieri.Per info e dettagli laboratori: info@teatridiversi.it / +39 348 91 93 393/ www.teatrificio22.it