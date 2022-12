«L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle case dei pugliesi con una spesa media di 45 euro. Sul territorio non mancano neppure quelli in affido, che potranno essere così riconsegnati una volta terminate le festività natalizie per essere restituiti al bosco (un'iniziativa salva ambiente e clima)». Ad affermarlo la Coldiretti a seguito di un'indagine condotta in occasione della festa dell'Immacolata.«Oltre che per l'altezza i prezzi variano a seconda delle varietà ma complessivamente gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest'anno a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari. La vendita avviene nei vivai, nella grande distribuzione, nei fiorai, nei garden. Portarlo a casa qualche giorno prima per farlo ambientare, curare e posizionarlo lontano da fonti di calore dirette sono alcuni dei segreti per il perfetto albero di Natale svelati dai tutor del verde di Coldiretti Campagna Amica» hanno sottolineato dall'associazione.