Alunno positivo al Covid, al Cifarelli una classe in quarantena

Ancora un caso di positività al Covid 19 tra gli alunni delle scuole di Corato.Nella scuola elementare Cifarelli è stato accertato un caso di contagio tra gli alunni. Situazione che ha portato la dirigente a mettere in atto tutti gli accorgimenti previsti dal protocollo e a disporre la sanificazione di un'ala dell'istituto così da consentire la ripresa delle lezioni in tranquillità.La classe in cui si è verificato il contagio, come da disposizioni, è stata posta in quarantena. Disposta per un solo giorno la didattica a distanza per gli alunni di una piccola ala dell'istituto.Continua normalmente l'attività invece per le altre classi non interessate dalle operazioni di sanificazione.