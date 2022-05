L’amministrazione comunale incontra il Basket Corato

Nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, dalle ore 17:30 nel Chiostro comunale di Palazzo di Città, l'amministrazione ha incontrato tutti i componenti del Basket Corato per un saluto istituzionale dopo la promozione ottenuta in Serie B.Un evento stimolante, un interessante e sereno confronto tra la società sportiva neroverde e l'Ente territoriale sul futuro del PalaLosito e complessivamente dello sport in città.«In un momento così difficile, la vittoria dà grande slancio. Il vostro successo unisce tutta la città» sono state le parole dell'assessore allo sport Beniamino Marcone.