Ampliato il servizio di consegna a domicilio

A partire da lunedì 30 marzo 2020 il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità (generi alimentari e medicinali), verrà ampliato anche a tutti i cittadini soggetti a isolamento fiduciario e non, senza rete familiare, nonché ai soggetti non udenti i quali potranno inviare un messaggio al numero telefonico unico dedicato 3667830016.Il servizio sarà sempre gestito dal Settore Polizia Locale – Sezione Servizi Sociali - e assicurato in collaborazione con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti nel comune di Corato.Si rammenta che il servizio sarà attivo dal Lunedì al Sabato, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle 16:00 alle 18:00, per prenotare la consegna a domicilio di quanto necessario.I volontari che assicureranno il servizio a domicilio saranno rigorosamente muniti di apposita divisa con logo della Protezione Civile e tesserino di riconoscimento.I volontari saranno sempre muniti di dispositivi di protezione individuale e dovranno rispettare la distanza di sicurezza come da disposizioni vigenti.