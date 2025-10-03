Luna. <span>Foto Stefano Procacci</span>
Eventi

Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”

Doppio appuntamento per sabato 4 ottobre in villa comunale

Corato - venerdì 3 ottobre 2025
In occasione della "Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna", l'associazione coratina "Osservatorio Astronomico Andromeda", col patrocinio del Comune di Corato e dell'assessorato alla Città Internazionale e alle Politiche Giovanili", nonché con la collaborazione del Sistema Museale Integrato Corato - SMICO e del nodo Galattica Corato "Stella Polare", ha organizzato per domani, sabato 4 ottobre, alla villa comunale, un doppio appuntamento scientifico.

Alle ore 19.30 è, infatti, in programma un momento di divulgazione sulla materia; alle ore 20.15, invece, sono previsti prima l'osservazione e poi un laboratorio sui meteoriti.

Con la guida degli astrofili, sarà possibile osservare la Luna al telescopio. Uno spazio, inoltre, sarà interamente dedicato alla collezione di meteoriti dell'associazione: i curiosi potranno ammirare da vicino frammenti autentici che hanno viaggiato nello spazio per circa cinque miliardi di anni prima di giungere sulla Terra. Tra gli esemplari esposti, si annovera anche un meteorite lunare. Sarà predisposto, infine, un banchetto informativo sulle attività dell'associazione.

La Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna è un evento pubblico annuale di divulgazione mondiale che si prefigge lo scopo di incoraggiare l'osservazione, la conoscenza e la comprensione del nostro satellite con il patrocinio della divisione di scienze ed esplorazione planetarie della Nasa.

Peraltro, una foto dell'evento organizzato dall'Osservatorio Andromeda nel 2022 è stata selezionata dalla NASA per la promozione globale della Notte Internazionale del 2023-2024-2025. La foto ritrae i partecipanti attorno a una carta lunare e trasmette tutta la passione che l'associazione infonde nella realizzazione delle attività.
Sciopero generale del 3 ottobre, le fasce di garanzia di Ferrotramviaria
A Corato la Festa della Madonna del Rosario, il programma completo
