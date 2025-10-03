Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”

In occasione della, l'associazione coratina, col patrocinio del Comune di Corato e dell'assessorato alla Città Internazionale e alle Politiche Giovanili", nonché con la collaborazione del Sistema Museale Integrato Corato - SMICO e del nodo Galattica Corato "Stella Polare", ha organizzato per domani,, alla villa comunale, unAlleè, infatti, in programma un momento di divulgazione sulla materia; alle, invece, sono previsti prima l'osservazione e poi un laboratorio sui meteoriti.Con la guida degli astrofili, sarà possibile osservare la Luna al telescopio. Uno spazio, inoltre, sarà interamente dedicato alla collezione di meteoriti dell'associazione: i curiosi potranno ammirare da vicino frammenti autentici che hanno viaggiato nello spazio per circa cinque miliardi di anni prima di giungere sulla Terra. Tra gli esemplari esposti, si annovera anche un meteorite lunare. Sarà predisposto, infine, un banchetto informativo sulle attività dell'associazione.La Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna è un evento pubblico annuale di divulgazione mondiale che si prefigge lo scopo di incoraggiare l'osservazione, la conoscenza e la comprensione del nostro satellite con il patrocinio della divisione di scienze ed esplorazione planetarie della Nasa.Peraltro, una foto dell'evento organizzato dall'Osservatorio Andromeda nel 2022 è stata selezionata dalla NASA per la promozione globale della Notte Internazionale del 2023-2024-2025. La foto ritrae i partecipanti attorno a una carta lunare e trasmette tutta la passione che l'associazione infonde nella realizzazione delle attività.