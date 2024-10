Domani una serata dedicata all'osservazione degli astri

L'appuntamento si terrà dalle 18 alle 21 in collaborazione con i volontari dell'associazione Andromeda

Domani tutti con lo sguardo verso l'alto per ammirare le bellezze luminose incastonate nel cielo. Dalleinfatti genitori e studenti potranno trascorrere parte della loro serata a contemplare le stelle in un viaggio che li condurrà verso la scoperta degli astri e delle loro caratteristiche.L'evento si terrà nella parte retrostante deldi Corato e a guidare i curiosi alla scoperta del cielo e dei copri luminosi saranno i volontari dell'associazioneLa serata s'inserisce nelle attività di "conclusione dello studio sui vari corpi celesti svolto nel programma di"Sebbene l'evento sia rivolto agli studenti delle classi prime, spiegano gli organizzatori, è gradita anche la presenza dei genitori che vorranno accompagnare i figli in quest'esperienza".Durante la serata ci sarà una cui farà seguitoattraverso isistemati nella parte retrostante l'edificio scolastico.Gli studenti potranno partecipare se muniti di autorizzazione o accompagnati dai propri genitori. Le autorizzazioni andranno restituite alle rispettive docenti di Scienze (prime A-B-C professoressa A. Craca, prime D-E-F prof.ssa S. Di Candia).