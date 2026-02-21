Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle

6 foto 15 anni Osservatorio Andromeda

Più di quindici anni fa un gruppo di giovanissimi si riuniva per condividere la passione per l'astronomia e impararne insieme i rudimenti. Ieri 20 febbraio, questo stesso gruppo di amici ha celebrato 15 anni di attività dell' "" presso la Biblioteca Comunale.Un momento per ripercorrere la storia dell'osservatorio e per presentare gli eventi del 2026 attraverso le parole. Presenti anche gli assessori Beniamino Marcone e Felice Addario.La storia dell'osservatorio inizia ufficialmente il 2 febbraio 2011 con l'istituzione vera e propria, grazie a un gruppo di giovanissimi astrofili accomunati dalla passione per l'astronomia. Con lo scopo di diffondere il sapere astronomico con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, l'osservatorio ha accolto negli annie un riscontro assolutamente positivo.Le ragioni di tale apprezzamento sono principalmente due:, che favoriscono momenti di aggregazione e di crescita culturale, con l'uso di attrezzature accessibili a tutti e supervisionate da esperti.Nonostante alcune difficoltà, come un furto del 2019 con un danno stimato tra i 7 e gli 8 mila €, l'osservatorio continua ad essere costantemente vivo e popolato di progetti.Il 2026, infatti, si preannuncia particolarmente ricco di attività: eventi per le scuole, partecipazione ad attività del territorio, come "Innesti" con il progetto "Sotto lo stesso cielo" o la partecipazione al "Tempo dei piccoli". Importanti anche le adesioni a bandi ministeriali e alla "Notte Internazionale dell'osservazione della Luna" o i laboratori diper la programmazione di strumenti per l'osservazione astronomica.Tra le novità del 2026:con immagini inedite di alcuni soci e inaugurata nel Museo della Città e del Territorio tra marzo e aprile. un'iniziativa nata per promuovere lo sviluppo delle competenze dei soci in ambito astrofografico, valorizzare il patrimonio locale e sensibilizzare alla lotta contro l'inquinamento luminoso.Evento di punta sarà, invece, "", primo festival astronomico del Sud Italia che si terrà a luglio e vanterà ospiti di fama internazionale, per parlare di astronomia e dell'importanza di preservare il cielo notturno di San Magno dall'inquinamento luminoso. Due giornate di laboratori, spettacoli, conferenze e visite al Parco Astronomico con osservazioni solari e notturne.15 anni di attività per una realtà che, con sensibilizzazione, promozione del territorio, divulgazione scientifica, osservazioni astronomiche, continuerà ad offrire uno spazio sicuro e condiviso, ma anche di conoscenza e sviluppo culturale.Con lo sguardo alle stelle, l'osservatorio Andromeda continuerà il suo impegno accompagnando tantissime persone alla scoperta del cielo e allargando una comunità già fortemente unita dalla passione per l'Universo.