15 anni Osservatorio Andromeda. <span>Foto Anna Lops</span>
15 anni Osservatorio Andromeda. Foto Anna Lops
Eventi

Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle

Ieri la celebrazione dei 15 anni e la presentazione delle attività del 2026

Corato - sabato 21 febbraio 2026 10.04
Più di quindici anni fa un gruppo di giovanissimi si riuniva per condividere la passione per l'astronomia e impararne insieme i rudimenti. Ieri 20 febbraio, questo stesso gruppo di amici ha celebrato 15 anni di attività dell' "osservatorio Astronomico Andromeda APS" presso la Biblioteca Comunale.

Un momento per ripercorrere la storia dell'osservatorio e per presentare gli eventi del 2026 attraverso le parole del presidente Nicolò Serafino, della vicepresidente Althea Liberio e dei due tra i soci fondatori Chiara Dilecce e Natale Tedone. Presenti anche gli assessori Beniamino Marcone e Felice Addario.

La storia dell'osservatorio inizia ufficialmente il 2 febbraio 2011 con l'istituzione vera e propria, grazie a un gruppo di giovanissimi astrofili accomunati dalla passione per l'astronomia. Con lo scopo di diffondere il sapere astronomico con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, l'osservatorio ha accolto negli anni più di cento tesserati e un riscontro assolutamente positivo.

Le ragioni di tale apprezzamento sono principalmente due: un osservatorio di tipo itinerante e la condivisione degli strumenti, che favoriscono momenti di aggregazione e di crescita culturale, con l'uso di attrezzature accessibili a tutti e supervisionate da esperti.

Nonostante alcune difficoltà, come un furto del 2019 con un danno stimato tra i 7 e gli 8 mila €, l'osservatorio continua ad essere costantemente vivo e popolato di progetti.
6 foto15 anni Osservatorio Andromeda
15 anni Osservatorio Andromeda15 anni Osservatorio Andromeda15 anni Osservatorio Andromeda15 anni Osservatorio Andromeda15 anni Osservatorio Andromeda15 anni Osservatorio Andromeda
Il 2026, infatti, si preannuncia particolarmente ricco di attività: eventi per le scuole, partecipazione ad attività del territorio, come "Innesti" con il progetto "Sotto lo stesso cielo" o la partecipazione al "Tempo dei piccoli". Importanti anche le adesioni a bandi ministeriali e alla "Notte Internazionale dell'osservazione della Luna" o i laboratori di Astrocoding per la programmazione di strumenti per l'osservazione astronomica.

Tra le novità del 2026: una mostra fotografica di astrofotografia con immagini inedite di alcuni soci e inaugurata nel Museo della Città e del Territorio tra marzo e aprile. un'iniziativa nata per promuovere lo sviluppo delle competenze dei soci in ambito astrofografico, valorizzare il patrimonio locale e sensibilizzare alla lotta contro l'inquinamento luminoso.

Evento di punta sarà, invece, "Andromeda Astrofest", primo festival astronomico del Sud Italia che si terrà a luglio e vanterà ospiti di fama internazionale, per parlare di astronomia e dell'importanza di preservare il cielo notturno di San Magno dall'inquinamento luminoso. Due giornate di laboratori, spettacoli, conferenze e visite al Parco Astronomico con osservazioni solari e notturne.

15 anni di attività per una realtà che, con sensibilizzazione, promozione del territorio, divulgazione scientifica, osservazioni astronomiche, continuerà ad offrire uno spazio sicuro e condiviso, ma anche di conoscenza e sviluppo culturale.

Con lo sguardo alle stelle, l'osservatorio Andromeda continuerà il suo impegno accompagnando tantissime persone alla scoperta del cielo e allargando una comunità già fortemente unita dalla passione per l'Universo.
  • Osservatorio Andromeda
  • biblioteca comunale
La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
21 febbraio 2026 La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
21 febbraio 2026 Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
Altri contenuti a tema
Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio Attualità Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio Tutti i dettagli
Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă Ieri la presentazione e la messa in scena di “H24_ Acasă”
Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna” Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna” Doppio appuntamento per sabato 4 ottobre in villa comunale
"Mercoledì di carta": il percorso guidato alla scoperta della biblioteca comunale di Corato Cultura "Mercoledì di carta": il percorso guidato alla scoperta della biblioteca comunale di Corato Appuntamento fissato per questo pomeriggio
Territori in rete: sinergie che fanno la differenza Associazioni Territori in rete: sinergie che fanno la differenza Approda a Corato il workshop del CSV San Nicola ETS tenuto da Viviana Neglia
Oggi si inaugura il Centro e Archivio di Drammaturgia "Tutto il Teatro" Vita di Città Oggi si inaugura il Centro e Archivio di Drammaturgia "Tutto il Teatro" Rappresenta un luogo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza attiva
Al via le visite guidate in Biblioteca con gli istituti scolastici, a cura degli operatori volontari di Servizio Civile Universale Cultura Al via le visite guidate in Biblioteca con gli istituti scolastici, a cura degli operatori volontari di Servizio Civile Universale Le visite guidate saranno animate da reading di poesie, filastrocche, letture animate, giochi tematici e da attività
Torna l’Open Day dell’Osservatorio Andromeda Associazioni Torna l’Open Day dell’Osservatorio Andromeda Si terrà in Via Aldo Moro n.9 domenica 23 febbraio alle ore 18:00
La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
21 febbraio 2026 La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
20 febbraio 2026 Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
20 febbraio 2026 Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
19 febbraio 2026 Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
19 febbraio 2026 Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
19 febbraio 2026 Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
19 febbraio 2026 Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
18 febbraio 2026 Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.