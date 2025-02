Torna l’Open Day dell’Osservatorio Andromeda

Torna il tradizionale Open Day promosso dall'associazione di promozione sociale, con sede a Corato, Osservatorio Astronomico Andromeda APS.L'evento si terrà domenica 23 febbraio alle ore 18:00 presso la sede di Via Aldo Moro n. 9 a Corato. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a una lezione aperta di astronomia, scoprendo le basi di questa affascinante disciplina. Inoltre, presenteremo i corsi, le attività e le iniziative previste per il nuovo anno associativo, offrendo a tutti l'opportunità di iscriversi come nuovi soci e unirsi alla nostra comunità di appassionati. Lo staff dell'Osservatorio sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità, condividendo la passione per il cielo notturno con chiunque voglia avvicinarsi all'astronomia.L'ingresso è libero e consigliato a partire dai 15 anni di età. Osservatorio Astronomico Andromeda APS (in sigla OAA), nato a Corato nel 2011, promuove la diffusione della cultura astronomica da oltre quattordici anni, organizzando osservazioni astronomiche, escursioni notturne e fotografiche, seminari, laboratori didattici a tema astronomico nelle piazze, nelle scuole e nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, anche in collaborazione con le associazioni, i privati e le istituzioni.L'associazione favorisce la riunione degli astrofili del territorio, per la reciproca assistenza; la sensibilizzazione riguardo il fenomeno dell'inquinamento luminoso anche in relazione agli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; la divulgazione scientifica, in particolare dell'astronomia, presso tutti gli strati della società.L'obiettivo è rendere l'astronomia accessibile a tutti e valorizzare la diversità come fonte di innovazione e creatività. Dal 2024 OAA gestisce, insieme ad altri partner, il sito di osservazione Torre dei Guardiani di Lama Pagliara con un progetto vincitore del bando regionale Luoghi Comuni.Le attività di OAA sono certificate dal brand Slow Murgia di GAL - Le città di Castel del Monte. Per maggiori informazioni sulle attività di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, è possibile visitare i social dell'associazione su Instagram e Facebook e il sito web www.osservatorioandromeda.it.