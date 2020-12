Anche a Corato sarà presente una postazione per i tamponi in auto

Non soltanto Ruvo di Puglia. Anche a Corato, infatti, sarà presta attiva una postazione drive through per effettuare i tamponi Covid 19.La buona notizia arriva da Palazzo di Città.Nella nota si legge testualmente:«Il comune di Coratodopo una articolata interlocuzione del Sindaco De Benedittis con la Direzione Strategica della ASL Bari.Nelle scorse settimane, infatti, De Benedittis si è attivato per ottenerne l'ubicazione a Corato, a fronte della crescente richiesta di tamponi.Nella giornata di ieri il Sindaco si è recato con l'Ispettore Zitoli della Polizia Locale, la dottoressa Iurilli, il dottor Lamarca, il dottor Catalano, il presidente Squeo dell'Associazione Imprenditori di Corato e Don Gianni Cafagna, direttore della Caritas Cittadina di Corato a fare un sopralluogo in via Silvestri, al fine di verificare l' idoneità dei luoghi, messi a disposizione dalla Caritas Cittadina per lo svolgimento di tale attività sanitaria.La struttura designata consiste di un grandissimo piazzale interno e di un fabbricato, con antistante porticato, i cui locali sono provvisti di servizi igienici. Al piazzale si accede da un ampio ingresso e questo verrà delimitato con barriere per consentire il percorso obbligato, a senso unico, delle auto dall'entrata verso l'uscitaDomani, la Protezione Civile invierà un container a supporto logistico del Drive Through.Alla Caritas Cittadina va la gratitudine dell'Amministrazione Comunale, unitamente all'AIC per la disponibilità offerta a supportare gli eventuali bisogni di natura logistica.In questo modo si ridurranno finalmente i tempi d'attesa per il tampone».