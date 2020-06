Anche i fotografi di Corato al sit-in di protesta a Bari

Anche l'Associazione Fotografi Corato ha preso parte al sit-in di protesta, tra gli oltre i 200 manifestanti, al Consiglio Regionale di Bari e anche a Palazzo Montecitorio a Roma.Con tutto il comparto in crisi per lo stop delle attività causato dall'emergenza epidemiologica, tutti gli operatori del settore si sono radunati il 16 giugno a Bari presso la sede del Consiglio Regionale per far sentire la propria voce in merito alla situazione che li vede fermi dall'inizia della pandemia.La manifestazione, in contemporanea a Roma a Montecitorio, ha avuto come fine quello di mettere sul tavolo un dialogo aperto tra enti e parti sociali per trovare soluzioni di sostegno economico a tutta la categoria, sia attraverso erogazioni statali a fondo perduto, sia con aiuti economici in credito d'imposta."Riaprire per fare cosa?" è il motto della protesta: l'annullamento e il rinvio di matrimoni ed eventi hanno generato una perdita economica non indifferente per tutti gli operatori del settore.Fotografi, video-operatori, grafici e stampatori anche di Corato chiedono che venga dato un sostegno economico per far fronte alle spese di gestione delle attività, fitti, utenze e tasse.