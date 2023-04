Contest fotografico sulla Settimana Santa, oggi ultimo giorno per inviare gli scatti

Oggi è l'ultimo giorno per partecipare al contest gratuito "", organizzato dal circuito d'informazione locale "" con lo scopo di raccontare ipiù suggestivi dellainIn queste ore c'è ancora tempo per compilare il, inviare i propri scatti (2) all'indirizzo email lucevivacontest@gmail.com e avere la possibilità di vedere le proprie fotografie selezionate per la mostra fotografica che sarà allestita a, nella, dalAlle 3 foto più meritevoli sarà consegnato un trofeo, mentre per 20 foto degne di menzione speciale è previsto un attestato.Gli scatti saranno selezionati da una commissione di giurati con esperienza nel settore dellae del, che vi presentiamo di seguito."Solo guardando con occhi diversi la Nostra Terra saremo in grado di cambiarla", questo il pensiero che anima Pietro Amendolara, fotografico paesaggista nativo die residente a. Ha realizzato diverse mostre personali sul territorio pugliese e ha collaborato con editori, riviste, libri, inclusa la collaborazione con: "", "", "" "". Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro "". Collabora con troupe televisive e cinematografiche, come location manager e fotografo di scena. Come "" su GoogleMaps attualmente, le sue fotografie hanno totalizzato circa 20 milioni di visualizzazioni.Fotografo, pittore, regista, meglio conosciuto per le sue immagini suggestive e bizzarre, soprattutto nella fotografia di matrimonio, Di Benedetto classe 1963, originario di, ha ottenuto nel corso degli anni riconoscimenti importanti in ambito nazionale ed internazionale, fra cui il prestigioso(Maestro Europeo di fotografia),, QIP, Fotografo Italiano dell'anno nel 2010. È stato insignito del titolo di, è, con Medaglia della Presidenza della Repubblica, e(Fondo Internazionale per la Fotografia Video).Fotoreporter, residente in provincia di, Gaetano Lo Porto è fotografo professionista dal 1989, operativo soprattutto nel settore del. Collaboratore di diverse agenzie fotogiornalistiche nazionali ed estere e di diverse testate nazionali e internazionali, ha una lunga esperienza anche nel campo della fotografia pubblicitaria (fashion, still-life, reportage industriale), in collaborazione con importanti aziende e agenzie pubblicitarie pugliesi.Nato a, vive e lavora nella sua città natale. Inizia il percorso fotografico da autodidatta prima come assistente e fotografo di studio per avvicinarsi sempre più alla fotografia di reportage. Nel 2013 apre il suo studio fotografico, lavorando anche comeindipendente per la stampa nazionale ed internazionale, e come collaboratore per. Vincitore di diversi Concorsi Fotografici Internazionali, le sue fotografie sono state pubblicate su giornali e riviste rinomate comee altre.Giornalista, imprenditore, informatico, esperto di comunicazione e fotografo per passione, con una spiccata predilezione per la. Fotoreporter accreditato in svariati eventi a livello nazionale in particolare nel settore "", è tra gli editori del gruppo editoriale "", lavora come consulente per la comunicazione aziendale ed è docente di vari corsi di formazione in materie quali fotografia e web communication.