«Ancora troppa gente in giro», nuovo appello da Palazzo di Città

Cari cittadini purtroppo, nonostante i divieti imposti dai DPCM per il contenimento e la gestione dell'emergenza da CORONA VIRUS, nonostante i costanti appelli che ci giungono da ogni parte, nelle vie e nelle piazze di Corato si registra ancora una eccessiva presenza di persone e talora di assembramenti, non giustificabili con le esigenze primarie.Mi appello, quindi, al vostro alto senso civico invitandovi nuovamente a RESTARE A CASA.Uscite solo se strettamente necessario, evitate di sostare nelle piazze e gli approvvigionamenti alimentari siano curati da un solo componente della famiglia, accuratamente protetto con mascherina e guanti.Vi chiedo un comportamento responsabile a salvaguardia della salute di ognuno di noi ricordandovi, peraltro, che ogni trasgressione è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato.Aiutiamoci vicendevolmente a proteggere il nostro territorio e ad uscire indenni da questo momento difficile.