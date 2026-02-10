Palazzo di Città
Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato

La nuova scadenza per l’invio delle domande è fissata al 26 febbraio 2026

Corato - martedì 10 febbraio 2026 11.02 Comunicato Stampa
Con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 5 febbraio 2026, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per l'erogazione del contributo integrativo al canone di locazione – anno 2024.

La nuova scadenza per l'invio delle domande è fissata al 26 febbraio 2026 alle ore 23:59, anziché il 9 febbraio come precedentemente indicato.

Si ricorda che le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma dedicata BACOPA, accessibile al seguente link.

La proroga si è resa necessaria al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini, anche in considerazione del carico di richieste pervenute ai CAF e ai soggetti di supporto.

Si rammenta che I principali requisiti per accedere al contributo sono:
a) essere stato residente nel Comune di Corato e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno 2024;

b) aver condotto in locazione un alloggio, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare;

c) reddito annuo 2024 del nucleo non superiore all'importo di € 15.563,86.

d) avere una certificazione ISEE 2025 da cui risulti un patrimonio mobiliare, non superiore ad € 15.000,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; tale soglia si innalza di € 2.000,00 per ogni componente aggiuntivo.

Oltre all'avviso pubblico che specifica tutti i criteri e le modalità di accesso, è inoltre disponibile una guida dettagliata che illustra passo dopo passo laprocedura per la compilazione dell'istanza al seguente link.

I cittadini potranno presentare domanda in autonomia oppure rivolgendosi a CAF e patronati accreditati, di seguito elencati:
  • ACLI – via Dante, 45;
  • CSC UIL Corato;
  • Circolo Fenapi Corato;
  • UNSIC;
  • CAF ITALIA SRL;
  • C.A.F. – M.C.L. s.r.l.;
  • CAAF CGIL PUGLIA SRL;
  • CAF CDL Consulenti del Lavoro;
  • CAF LABOR;
  • CONFASI.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Corato, in Via Gravina 132, oppure al numero 080-9592412 (lunedì-venerdì, ore 9.00-12.00, giovedì ore 16.00-18.00) oppure via mail all'indirizzo: loredana.tassiello@comune.corato.ba.it.
