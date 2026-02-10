Vita di Città
Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato
La nuova scadenza per l’invio delle domande è fissata al 26 febbraio 2026
Corato - martedì 10 febbraio 2026 11.02 Comunicato Stampa
Con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 5 febbraio 2026, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per l'erogazione del contributo integrativo al canone di locazione – anno 2024.
La nuova scadenza per l'invio delle domande è fissata al 26 febbraio 2026 alle ore 23:59, anziché il 9 febbraio come precedentemente indicato.
Si ricorda che le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma dedicata BACOPA, accessibile al seguente link.
La proroga si è resa necessaria al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini, anche in considerazione del carico di richieste pervenute ai CAF e ai soggetti di supporto.
Si rammenta che I principali requisiti per accedere al contributo sono:
a) essere stato residente nel Comune di Corato e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno 2024;
b) aver condotto in locazione un alloggio, a titolo di abitazione principale, con contratto registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare;
c) reddito annuo 2024 del nucleo non superiore all'importo di € 15.563,86.
d) avere una certificazione ISEE 2025 da cui risulti un patrimonio mobiliare, non superiore ad € 15.000,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; tale soglia si innalza di € 2.000,00 per ogni componente aggiuntivo.
Oltre all'avviso pubblico che specifica tutti i criteri e le modalità di accesso, è inoltre disponibile una guida dettagliata che illustra passo dopo passo laprocedura per la compilazione dell'istanza al seguente link.
I cittadini potranno presentare domanda in autonomia oppure rivolgendosi a CAF e patronati accreditati, di seguito elencati:
- ACLI – via Dante, 45;
- CSC UIL Corato;
- Circolo Fenapi Corato;
- UNSIC;
- CAF ITALIA SRL;
- C.A.F. – M.C.L. s.r.l.;
- CAAF CGIL PUGLIA SRL;
- CAF CDL Consulenti del Lavoro;
- CAF LABOR;
- CONFASI.