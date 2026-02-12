Il Comune di Corato avvia l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche

Dopo anni di attese e disagi, arriva una svolta concreta per molti quartieri della città. È stato pubblicato l'avviso pubblico che avvia ufficialmente la procedura per far diventare comunali le strade private che da oltre vent'anni sono utilizzate da tutti come se fossero pubbliche.Parliamo di strade, marciapiedi e spazi di collegamento che ogni giorno vengono attraversati da residenti, auto e pedoni, ma che formalmente risultano ancora di proprietà privata. Proprio per questo, fino ad oggi, il Comune non poteva intervenire per sistemare l'asfalto, installare o potenziare l'illuminazione, garantire manutenzione e sicurezza.Con questo provvedimento la situazione cambia. Dopo la Delibera di Giunta n. 94 del 16 maggio 2025, che ha avviato il percorso, ora si entra nella fase operativa: i proprietari delle aree interessate potranno presentare domanda per cederle gratuitamente al Comune. Una volta completate le verifiche tecniche e approvato il passaggio in Consiglio comunale, le strade diventeranno ufficialmente parte del patrimonio comunale.Questo significa che il Comune potrà finalmente programmare interventi di manutenzione, migliorare l'illuminazione, aumentare la sicurezza e prendersi cura di questi spazi come di tutte le altre strade pubbliche della città.Il Sindaco Corrado De Benedittis dichiara: "È un grande impegno che avevamo preso con la città e che abbiamo mantenuto. Si tratta di una svolta storica che finalmente risolve il grande problema delle strade private a uso pubblico. Ringrazio l'assessore all'urbanistica Arch. Antonella Varesano per il complesso lavoro svolto e per la tenacia con cui ha garantito il raggiungimento di questo risultato. Allo stesso modo ringrazio gli uffici e il dirigente del Settore patrimonio Ing. Antonio Cacosso. Adesso tocca ai privati rispondere nei tempi previsto all'avviso pubblico."L'Assessore all'Urbanistica Antonella Varesano aggiunge: "Nel complesso lavoro di ricognizione delle varie componenti della città, svolto in questi anni, uno spazio importante è stato riservato all'annosa questione delle strade private ad uso pubblico.Con la pubblicazione dell'avviso pubblico si apre una nuova stagione rispondendo a due esigenze: quella dei privati che lamentano da anni disagi di vario genere, e quella del Comune che finalmente potrà mettere ordine dal punto di vista patrimoniale e programmare in modo sistematico una serie di interventi che porteranno decoro e sicurezza alla città, nel segno della qualità urbana e dell'abitare."Le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibiliCon questo passo, Corato apre una nuova fase: più chiarezza, più servizi e più attenzione ai quartieri che per troppo tempo sono rimasti in una situazione di incertezza.