Aperture straordinarie dei centri di raccolta rifiuti Sanb per la Pasquetta

Aperti i centri di raccolta di Via Mangilli e Via Castel del Monte

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini durante le festività pasquali, la Sanb ha predisposto delle aperture straordinarie dei centri di raccolta rifiuti per oggi, 21 aprile.Nello specifico, i centri di raccolta di: Via Mangilli saranno aperti dalle ore 7:00 alle 11:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.Via Castel del Monte osserveranno un orario di apertura dalle ore 8:00 alle 11:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00.Un'iniziativa pensata per agevolare il conferimento dei rifiuti anche in questi giorni di festa.