Vita di Città

Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato

La Sanb garantirà l’accesso agli impianti di via Mangilli e via Castel del Monte anche il 15 agosto

Corato - venerdì 15 agosto 2025
Per agevolare i cittadini anche durante le festività, la Sanb ha annunciato l'apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti nella giornata di venerdì 15 agosto.

Il centro di via Mangilli sarà operativo esclusivamente in orario mattutino, dalle 7.00 alle 11.00, mentre resterà chiuso nel pomeriggio e in serata.

Il centro di via Castel del Monte, invece, aprirà sia al mattino, dalle 8.00 alle 11.00, sia in fascia serale, dalle 17.00 alle 21.00.

L'iniziativa punta a garantire un servizio continuativo e a favorire il corretto conferimento dei rifiuti anche durante le festività, evitando accumuli e disagi.
Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
15 agosto 2025 Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
14 agosto 2025 Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
