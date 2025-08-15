Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato

Per agevolare i cittadini anche durante le festività, la Sanb ha annunciato l'apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti nella giornata di venerdì 15 agosto.Il centro di via Mangilli sarà operativo esclusivamente in orario mattutino, dalle 7.00 alle 11.00, mentre resterà chiuso nel pomeriggio e in serata.Il centro di via Castel del Monte, invece, aprirà sia al mattino, dalle 8.00 alle 11.00, sia in fascia serale, dalle 17.00 alle 21.00.L'iniziativa punta a garantire un servizio continuativo e a favorire il corretto conferimento dei rifiuti anche durante le festività, evitando accumuli e disagi.