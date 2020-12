Arriva il Piano Italia Cashless, il Governo rimborsa il 10% degli acquisti

Nel corso della conferenza stampa di ieri sera in cui ha illustrato le nuove misure contenute nel Dpcm in vigore da oggi, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato anche l'adozione di un piano messo a punto per incentivare l'uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.Si chiama Extra Cashback di Natale: dall'8 al 31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del 2021.Inoltre, con il cashback, a partire dal 1 gennaio 2021, si ottiene il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti. Non c'è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l'anno. Con un minimo di 50 pagamenti, ogni 6 mesi, si riceverà il 10% dell'importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro.Per partecipare è necessario avere SPID o la Carta d'Identità elettronica (CIE). Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione visitare il sito www.cashlessitalia.itIl Piano Italia Cashless prevede anche un Super Cashback che ogni 6 mesi consentirà ai primi 100.000 cittadini che avranno effettuato più transazioni di ricevere 1.500 euro, e la Lotteria degli Scontrini, che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare alla Lotteria, a partire dal 1° gennaio 2021, sarà necessario richiedere il proprio codice lotteria abbinato al codice fiscale da esibire agli esercenti al momento del pagamento, sempre da effettuarsi con carte e app. Lo scontrino genererà biglietti virtuali della Lotteria che potranno far vincere premi ad acquirenti ed esercenti. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home