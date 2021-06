Rendiconto di gestione, arriva la diffida della Prefettura. Mazzone assicura: «Pronti ad andare in consiglio a breve»

La diffida della Prefettura per la mancata approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio Comunale era attesa ed è arrivata.Ora si avranno 20 giorni di tempo per andare in consiglio comunale ed approvare il documento.Un appuntamento, quello con la diffida, che il consiglio comunale di Corato ha già conosciuto negli anni scorsi e che sembra non preoccupare più di tanto l'amministrazione coratina.La presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone, da noi interpellata, assicura che i lavori sono in dirittura di arrivo e che a breve sarà convocata una riunione dei capigruppo per definire la data di convocazione del consiglio comunale.«In realtà i documenti, compreso il parere dei revisori dei conti, sono già nelle mani dei consiglieri comunali dal 15 giugno. La legge però ci impone una attesa di 20 giorni dalla consegna prima che l'atto arrivi in consiglio. Frattanto la commissione bilancio si è già riunita lunedì scorso e terrà una seconda riunione nella giornata di venerdì» spiega la presidente.Il termine ultimo di approvazione da parte del consiglio comunale del rendiconto di gestione è fissato per legge al 31 maggio. Dopodiché, per prassi, la Prefettura diffida il consiglio comunale ad adempiere all'obbligo.