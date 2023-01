Arte Chiama Terra, ieri la giornata finale con la fashion exhibition

Domenica 15 gennaio alle 18,30 si è tenuto l'evento finale del progetto "Arte chiama Terra" organizzato dalla Pro Loco Quadratum per valorizzare la nostra cultivar "Coratina", regina del mondo olivicolo e vanto della nostra città.Nell'arco di una settimana, dal 7 al 15 gennaio, si sono tenuti un totale di cinque eventi tra degustazioni, visite, show cooking e convegni. Ieri l'evento finale presso la Cantina Sociale Terra Maiorum.Dapprima gli ospiti hanno percorso in tour il frantoio, xixc la fashion exhibition da cura di "Frammenti in Masseria" con una serie di quadri di moda ispirati al tema della raccolta delle olive e della valorizzazione dell'olio extravergine di oliva coratina."Frammenti in Masseria" è il connubio creativo di due artigiane/artiste, Rosa De Nicolo e Antonella Cristiano, che hanno unito i propri progetti per giungere ad una sintesi estetica, creativa e sartoriale generatrice di un contributo nuovo al panorama della moda donna, in particolare pugliese.Rosa De Nicolo con "Frammenti di Puglia" ha voluto dedicare alla natia Puglia un omaggio nel quale il gioiello è creato principalmente con le maioliche, ceramiche decorate tipiche della tradizione artistica pugliese, arricchite con motivi che richiamano l'estetica della tradizione ma reinterpretati in chiave moderna.Antonella Cristiano, nel suo "Antonella Di Trani Atelier" ha creato la linea speciale di abiti "Masseria", connotata da abiti rigorosamente sartoriali e pezzi unici, ispirati al mondo della masseria pugliese ricco di calore umano, luce abbagliante, grandi spazi, natura forte e dominante.L'incontro tra le due filosofie creative, cosi simili seppure ben diverse l'una dall'altra, ha generato "Frammenti in Masseria", l'unione di abiti e accessori moda per una Donna che abbia la Puglia nel cuore, ovunque si trovi nel Mondo.