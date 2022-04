Ancora un caso di degrado. È quanto denunciato dall'associazione Articolo 49 che ha portato all'attenzione della cittadinanza dello stato del sovrappasso di via Ruvo, opera ultimata di recente e già in condizioni di dissesto dopo appena cinque anni.«Che succede al sovrappasso di via Ruvo? È sicuro? Perché si è rovinato in così poco tempo? È accettabile che un'opera consegnata non più di cinque anni fa sia in queste condizioni? Dobbiamo davvero credere che sia necessaria la semplice manutenzione ordinaria per risistemarlo? Non sarebbe forse il caso di valutare se l'opera è stata costruita a regola d'arte?» si chiede in una nota l'associazione presieduta dal già candidato sindaco del Movimento Cinque StellePare proprio che la questione fosse già stata sottoposta in consiglio comunale dal consiglieresenza però ottenere risposta: « Se degli specialisti dovessero attestare che l'opera non è stata realizzata come avrebbe dovuto, - continua la nota - non sarebbe forse il caso di contestare l'opera a chi l'ha costruita? La stessa società che dopo appena un mese dalla consegna è finita sui notiziari per giustificare la crepa apparsa sul terrapieno?». La richiesta da parte dell'associazione è molto chiara: rimettere in sicurezza il ponte, verificando le responsabilità e le cause di questo degrado tanto rapido.