“Aspettando Il giullare 2025”: a Corato la band "I Ladri di Carrozzelle"

L'atmosfera vibrante della Rassegna Arte e Musica Spettacolosi prepara ad accendere la mattinata di, quando l'si trasformerà in un palcoscenico di suoni, emozioni e riflessioni. Alle 10.30, con lo, realizzato con il sostegno della SIAE, arriva, con i suoi oltre 30 anni storia, la "sbrock band" più famosa di Italia:La formazione più antica di musicisti con disabilità di Italia, da diversi anni resident band della serata conclusiva del Festival Il Giullare offrirà agli studenti l'opportunità di vivere una mattinata in cui ancora una volta una forma artistica, in questo la musica, dimostra quanto i limiti (come direbbe) sono solo negli occhi di chi li guarda.In trent'anni anni di storia, più di 50 artisti con disabilità hanno suonato nella band e mediamente sono tra i 50 e i 100 i concerti all'anno tra scuole, teatri, piazze.Tra le esibizioni più significative ci sono tre partecipazioni ala piazza San Giovanni (1995,2006,2017), il concerto a Tor Vergata davanti a 2 milioni di persone in Mondovisione per il, l'apertura della serata finale deldel 2017. Il 18 maggio 2018, sono stati invitati a suonare aal, presentati come eccellenza italiana ed esperienza unica all'interno della Comunità europea, hanno suonato lo scorso 30 aprile al Giubileo della Disabilità a Roma.Numerose le partecipazioni televisive dal già citato(Rai1)(Rai1), dal(Canale5) a(Rai1) e(Rai1),(Rai1),(TMC),(TMC),(Rai1),(Canale5),(Rai1),. Band ufficiale dal 2019 ad oggi, prima su Rai2 e ora su Rai3 della trasmissione "dove, tra gli altri, hanno suonato e/o cantato con artisti come: Ron, Carlo Verdone, Arisa, Audio 2, Lorenzo Baglioni.Con questo appuntamento si concludono gli eventi nella città di Corato - in cui Il Festival Il Giullare tornerà questa estate con altre entusiasmanti sorprese - resi possibili grazie al sostegno degli assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Culturali ed Educative di Corato, che hanno voluto con forza proporre questo percorso di welfare culturale alle scuole della propria città, che con entusiasmo a partire dai dirigenti, per giungere ai docenti e studenti, hanno accolto e ospitato questo progetto.Aspettando Il Giullare, a Corato, inoltre, si è svolto con i preziosi patrocini del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia e della Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre attenta a costruire benessere per la comunità, che, come dichiara la presidente, «ha deciso di sostenere il festival del Giullare a Corato e in particolare in questo evento specialissimo, con l'intento di mostrare ai ragazzi una band che è una testimonianza viva di valorizzazione di artisti con disabilità, che hanno trovato inesplorate e potenti forme di espressione».Un ringraziamento particolare va rivolto alla sentita e vicina collaborazione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Corato e della Consulta delle Associazione per la Disabilità di Corato.La rassegna "Aspettando Il Festival Il Giullare" continuerà, poi, il 14 maggio nelsempre con i Ladri di Carrozzelle, in cui saranno presenti gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Sylos" di Bitonto, per poi concludersi il prossimo 14 giugno a Trani, nella sala teatro del Centro Jobel con la compagnia teatraledi Livorno, nota per le sue collaborazioni con, vincitrice dell'edizione 2024 del Festival Il Giullare.