Assembramenti in piazza, Lega: "Sindaco, prenda provvedimenti"

Una nota a firma del locale direttivo della LegaLe immagini condivise e diffuse tramite social, mostrano una città che merita più attenzione da parte delle istituzioni. Assembramenti senza controllo, mentre aumentano i contagi.Ci giungono, questa sera, molte segnalazioni e preoccupazioni da parte di tanti cittadini, per quel che avviene soprattutto in Piazza Di Vagno, anche oltre l'orario di chiusura dei locali.La Lega Corato invita il sindaco e l'amministrazione a prendere provvedimenti immediati. I tanti cittadini che si dimostrano attenti e rispettosi delle regole, non possono pagare, per colpa dei pochi che non hanno rispetto per tutta la comunità.È necessario aumentare i controlli subito, senza perdere tempo.