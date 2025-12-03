Piazza Di Vagno
Piazza Di Vagno
Cronaca

Travolto da una bici elettrica in Piazza Di Vagno, grave un giovane di 15 anni

Era sul suo monopattino quando è avvenuto lo scontro con la bici

Corato - mercoledì 3 dicembre 2025 10.20
Ieri sera, 2 dicembre, in Piazza di Vagno a Corato, un ragazzo di 15 anni su un monopattino sarebbe stato travolto da un giovane alla guida di una bicicletta elettrica. L'accaduto, verificatosi intorno alle ore 22.15, avrebbe richiamato da subito l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della stazione di Ruvo.

Il quindicenne, a seguito del violento colpo, avrebbe riportato ferite gravi: necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Corato e successivamente al presidio ospedaliero "Bonomo" di Andria, dove al momento resta ricoverato in prognosi riservata.

A quanto pare, il giovane sulla bicicletta sarebbe fuggito subito dopo l'impatto, lasciando ignota la sua identità. Determinante potrebbe essere il ruolo delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.
  • Incidente
  • Piazza Di Vagno
C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato
3 dicembre 2025 C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato
Omicidio Manzi, giudizio immediato per i quattro imputati
3 dicembre 2025 Omicidio Manzi, giudizio immediato per i quattro imputati
Altri contenuti a tema
Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta Manovra disperata del camion per evitare la coda: corsia opposta invasa
Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato Trasportato d’urgenza all’ospedale di Andria.  Sul posto la Polizia Locale per i rilievi
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza Vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118 sul posto per i soccorsi
Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata Il coratino sarebbe caduto riportando gravi lesioni. Indagini in corso di Polizia Locale e Spesal
Due feriti in un incidente su via Castel del Monte Due feriti in un incidente su via Castel del Monte Strada bloccata, intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Un uomo quasi travolto davanti al suo garage da un’auto fuori controllo. Il gesto eroico del vicino evita il peggio. Solo ferite lievi e tanta paura
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Sul posto Polizia Locale, sanitari 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi
Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura Sul posto i soccorritori del 118 e Polizia Locale di Ruvo di Puglia e di Corato
Approvato progetto per il secondo lotto dello stadio comunale
3 dicembre 2025 Approvato progetto per il secondo lotto dello stadio comunale
Quattro appuntamenti per gli Open Day al liceo "Oriani” di Corato
3 dicembre 2025 Quattro appuntamenti per gli Open Day al liceo "Oriani” di Corato
"Maria volto del Dono ", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In "
3 dicembre 2025 "Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In"
Adriatica industriale Virtus Corato, battuta d'arresto a Barletta
2 dicembre 2025 Adriatica industriale Virtus Corato, battuta d'arresto a Barletta
Cimitero Comunale di Corato: iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico
2 dicembre 2025 Cimitero Comunale di Corato: iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto elettrico
“Libera”: il racconto fotografico di Michele Mancano contro la violenza di genere
2 dicembre 2025 “Libera”: il racconto fotografico di Michele Mancano contro la violenza di genere
Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato
2 dicembre 2025 Secret santa book alla Biblioteca comunale di Corato
Natale a Corato: il programma delle festività
2 dicembre 2025 Natale a Corato: il programma delle festività
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.