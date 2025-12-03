Travolto da una bici elettrica in Piazza Di Vagno, grave un giovane di 15 anni

Era sul suo monopattino quando è avvenuto lo scontro con la bici

Ieri sera, 2 dicembre, in Piazza di Vagno a Corato, un ragazzo disu un monopattino sarebbe stato travolto da un giovane alla guida di una bicicletta elettrica. L'accaduto, verificatosi intorno alle ore 22.15, avrebbe richiamato da subitoIl quindicenne, a seguito del violento colpo, avrebbe riportato ferite gravi: necessario ilall'ospedale di Corato e successivamente al presidio ospedaliero "Bonomo" di Andria, dove al momento resta ricoverato in prognosi riservata.A quanto pare, il giovane sulla bicicletta sarebbe fuggito subito dopo l'impatto, lasciando ignota la sua identità. Determinante potrebbe essere il ruolo delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.