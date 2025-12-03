Cronaca
Travolto da una bici elettrica in Piazza Di Vagno, grave un giovane di 15 anni
Era sul suo monopattino quando è avvenuto lo scontro con la bici
Corato - mercoledì 3 dicembre 2025 10.20
Ieri sera, 2 dicembre, in Piazza di Vagno a Corato, un ragazzo di 15 anni su un monopattino sarebbe stato travolto da un giovane alla guida di una bicicletta elettrica. L'accaduto, verificatosi intorno alle ore 22.15, avrebbe richiamato da subito l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della stazione di Ruvo.
Il quindicenne, a seguito del violento colpo, avrebbe riportato ferite gravi: necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Corato e successivamente al presidio ospedaliero "Bonomo" di Andria, dove al momento resta ricoverato in prognosi riservata.
A quanto pare, il giovane sulla bicicletta sarebbe fuggito subito dopo l'impatto, lasciando ignota la sua identità. Determinante potrebbe essere il ruolo delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.
