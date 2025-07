La Fontana a singhiozzo di Piazza Di Vagno

Nel cuore del centro storico , Piazza Di Vagno è tornata a nuova vita grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione concluso nel 2018.Tra i nuovi elementi architettonici, spicca una fontana circolare, pensata per evocare il legame con l'acqua e la memoria dell'antica chiesa del Monte di Pietà.Eppure, proprio questo simbolo di rinascita urbana è oggi al centro di un piccolo ma significativo caso di abbandono.Dal 2023, la fontana non eroga più acqua , e le segnalazioni dei residenti sembrano essere cadute nel vuoto.La situazione ha suscitato malumori tra i cittadini, che si chiedono se si tratti di una scelta tecnica, di un malfunzionamento o di semplice incuria.In una piazza priva di ombra e con poco verde, la presenza costante dell'acqua non è solo decorativa, ma anche funzionale al benessere urbano.La fontana di Piazza Di Vagno, nata per essere un punto di riferimento estetico e simbolico, rischia così di diventare l'ennesimo esempio di opera pubblica dimenticata.Ma i cittadini non si arrendono: chiedono trasparenza, manutenzione e rispetto per uno spazio che dovrebbe rappresentare l'identità viva della città.