Assistenti civici, è polemica sul bando della Protezione Civile

È polemica politica sul bando della Protezione Civile sugli assistenti civici che dovrebbero coadiuvare le amministrazioni comunali e le forze dell'ordine nella gestione della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, contribuendo a fornire informazioni ai cittadini sui comportamenti corretti da tenere nei luoghi pubblici, regolamentando l'accesso a parchi e mercati e informando le autorità di sicurezza in casi di emergenza.Una proposta, presentata domenica dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e dal sindaco di Bari Antonio Decaro, in qualità di presidente dell'Anci, che non sembra destinata a concretizzarsi nella volontà di istituire i 60mila volontari nei comuni italiani, scelti fra disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza che, coordinati dalla protezione civile, dovrebbero collaborare al rispetto del distanziamento sociale e dare un sostegno alla parte più debole della popolazione.Sulla vicenda, nel corso di un vertice, si è espresso il Viminale: «Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell'Interno per l'istituzione della figura degli "assistenti civici" in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio» - sottolinea il Ministero.Perplessità in merito anche da parte del ministro del lavoro Nunzia Catalfo nel corso dell'incontro tenutosi ieri pomeriggio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro Boccia e la titolare del ministero degli interni Luciana Lamorgese.«Stiamo progressivamente entrando in una nuova normalità – ha detto Boccia. C'è una graduale ripresa delle attività produttive e i cittadini stanno, giorno dopo giorno, tornando a popolare le città. I Comuni, attraverso Anci, potranno avvalersi del contributo degli 'assistenti civici' per far rispettare tutte le misure messe in atto per contrastare e contenere il diffondersi del virus, a partire dal distanziamento sociale. Dopo le migliaia di domande di medici, infermieri e operatori socio sanitari, arrivate alla protezione civile nel momento maggiore emergenza negli ospedali italiani, ora è il momento di reclutare tutti quei cittadini che hanno voglia di dare una mano al Paese, dando dimostrazione di grande senso civico».