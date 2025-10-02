Giovani (repertorio)
Giovani (repertorio)
Attualità

ATS Corato, "DesTEENazione": oltre tre milioni di euro per i giovani

Previsti l'allestimento di uno spazio multifunzionale e un insieme integrato di azioni

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 9.56 Comunicato Stampa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Ambito Territoriale Sociale di Corato al bando nazionale DesTEENazione – Desideri in azione, con un contributo di oltre tre milioni di euro per attività triennali a valere sul Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027.

L'iniziativa prevede l'allestimento, a Corato, di uno spazio multifunzionale per adolescenti e giovani (11–21 anni) e un insieme integrato di azioni: attività educative in strada, laboratori creativi e tecnologici, percorsi formazione–lavoro e tirocini, sostegno alla genitorialità e accompagnamento psico-educativo. Il progetto prevede il raggiungimento di circa settecento ragazzi. Le attività saranno realizzate nei tre Comuni dell'Ambito - Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi - valorizzando la rete con scuole, servizi sociali, Terzo Settore ed aziende.

«Oltre tre milioni di euro per accogliere e contrastare le fragilità dei ragazzi, ma soprattutto per favorire il protagonismo giovanile: competenze, relazioni positive e percorsi che favoriscono crescita e autonomia. Questo finanziamento è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto da tutto l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Ringraziamo gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: ora è tempo di trasformare queste risorse in opportunità reali per le ragazze ed i ragazzi» commentano i sindaci Corrado De Benedittis (Corato), Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia), Michelangelo De Chirico (Terlizzi) e gli assessori alle Politiche Sociali Felice Addario (Corato), Domenico Curci (Ruvo di Puglia) e Daniela Zappatore (Terlizzi).
  • Giovani
  • ATS
