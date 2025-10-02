ATS Corato, "DesTEENazione": oltre tre milioni di euro per i giovani

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Ambito Territoriale Sociale di Corato al bando nazionale, con un contributo diper attività triennali a valere sulL'iniziativa prevede l'allestimento, a Corato, di uno(11–21 anni) e un: attività educative in strada, laboratori creativi e tecnologici, percorsi formazione–lavoro e tirocini, sostegno alla genitorialità e accompagnamento psico-educativo. Il progetto prevede il raggiungimento di circa. Le attività saranno realizzate nei tre Comuni dell'Ambito - Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi - valorizzando la rete con scuole, servizi sociali, Terzo Settore ed aziende.«Oltre tre milioni di euro per accogliere e contrastare le fragilità dei ragazzi, ma soprattutto per favorire il protagonismo giovanile: competenze, relazioni positive e percorsi che favoriscono crescita e autonomia. Questo finanziamento è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto da tutto l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Ringraziamo gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: ora è tempo di trasformare queste risorse in opportunità reali per le ragazze ed i ragazzi» commentano i sindaci(Corato),(Ruvo di Puglia),(Terlizzi) e gli assessori alle Politiche Sociali(Corato),(Ruvo di Puglia) e(Terlizzi).