Sociale e solidarietà (repertorio)
Sociale e solidarietà (repertorio)
Attualità

ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà

Un'opportunità di sostegno e crescita nell'affiancamento familiare

Corato - sabato 20 settembre 2025 Comunicato Stampa
L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'associazione "Granello di Senape", ricerca volontari disposti a offrire il proprio supporto ai ragazzi accolti in strutture residenziali.

Un'opportunità di sostegno e crescita

L'obiettivo del progetto è offrire ai giovani ospiti un riferimento stabile e affettuoso, capace di supportarli nel loro percorso di crescita e autonomia. I volontari avranno l'opportunità di accompagnare i ragazzi nelle loro attività quotidiane, offrendo ascolto, sostegno e condivisione, contribuendo così a creare un ambiente più accogliente e inclusivo. L'affiancamento familiare rappresenta un momento di crescita per i ragazzi e di arricchimento per i volontari, creando occasioni di condivisione e sviluppo personale.

Diventa un punto di riferimento per i giovani in difficoltà

Diventare volontario significa fare la differenza nella vita di questi giovani. La partecipazione a tale progetto è un'opportunità concreta per chiunque voglia mettersi al servizio della comunità, offrendo tempo e dedizione a chi ha bisogno di una guida.
Per reperire maggiori informazioni, è possibile contattare gli esperti attraverso i seguenti canali:
  • solidarietà
  • ATS
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
20 settembre 2025 Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
20 settembre 2025 Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
Altri contenuti a tema
A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Eventi A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Appuntamento per sabato 2 agosto in piazza Almirante
A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità I tronchi degli alberi avvolti da creazioni tessili
Corato celebra i donatori di sangue: un cartello per onorare la solidarietà Territorio Corato celebra i donatori di sangue: un cartello per onorare la solidarietà Appuntamento previsto sabato 14
Mercoledì a Corato cena a suon di musica e allegria: Incanto in via Sant'Elia Territorio Mercoledì a Corato cena a suon di musica e allegria: Incanto in via Sant'Elia Festa organizzata dal Comune con la Brigata Meccanizzata Pinerolo, Caritas, Croce Rossa Italian e Centro Aperto Diamoci Una Mano
Sabato la Raccolta Alimentare fa tappa anche a Corato Associazioni Sabato la Raccolta Alimentare fa tappa anche a Corato Nei supermercati Dok, A&O e Famila sarà possibile donare uno o più prodotti della propria spesa ai volontari dell’Associazione Orizzonti
Giornata della colletta alimentare, si può partecipare anche a Corato Giornata della colletta alimentare, si può partecipare anche a Corato L'obiettivo è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, invitando a donare la spesa
Condividere esperienze per superare le difficoltà: a Corato Delia e Angela sostengono i pazienti oncologici Condividere esperienze per superare le difficoltà: a Corato Delia e Angela sostengono i pazienti oncologici Inaugurato il 30 ottobre uno spazio per parlare senza pregiudizi e trovare conforto. Addario: “Insieme si è più forti”
Corridendo 2024: oltre 13mila euro a sostegno della ricerca contro i Linfomi non Hodgkin Vita di Città Corridendo 2024: oltre 13mila euro a sostegno della ricerca contro i Linfomi non Hodgkin Il risvolto solidale dell'iniziativa svoltasi a Corato
A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
20 settembre 2025 A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
20 settembre 2025 Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
20 settembre 2025 Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
19 settembre 2025 Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
19 settembre 2025 Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
19 settembre 2025 Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
La coratina Luisa Varesano a "I Dialoghi di Trani "
19 settembre 2025 La coratina Luisa Varesano a "I Dialoghi di Trani"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.