ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà

Un'opportunità di sostegno e crescita

Diventa un punto di riferimento per i giovani in difficoltà

compilando un Google Form dedicato

inviando un'e-mail all'indirizzo: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.it

chiamando il numero verde: 800.66.15.92

visitando il sito web https://affidatari.centrostudiaffido.it/affidamento-familiare-corato-ruvo-terlizzi

L'composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'associazionee l'associazione, ricercaL'obiettivo del progetto è offrire ai giovani ospiti un riferimento stabile e affettuoso, capace di supportarli nel loro percorso di crescita e autonomia. I volontari avranno l'opportunità di accompagnare i ragazzi nelle loro attività quotidiane, offrendo ascolto, sostegno e condivisione, contribuendo così a creare un ambiente più accogliente e inclusivo. L'affiancamento familiare rappresenta un momento di crescita per i ragazzi e di arricchimento per i volontari, creando occasioni di condivisione e sviluppo personale.Diventare volontario significa fare la differenza nella vita di questi giovani. La partecipazione a tale progetto è un'opportunità concreta per chiunque voglia mettersi al servizio della comunità, offrendo tempo e dedizione a chi ha bisogno di una guida.Per reperire maggiori informazioni, è possibile contattare gli esperti attraverso i seguenti canali: