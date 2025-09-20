Attualità
ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà
Un'opportunità di sostegno e crescita nell'affiancamento familiare
Corato - sabato 20 settembre 2025 Comunicato Stampa
L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'associazione "Granello di Senape", ricerca volontari disposti a offrire il proprio supporto ai ragazzi accolti in strutture residenziali.
Un'opportunità di sostegno e crescitaL'obiettivo del progetto è offrire ai giovani ospiti un riferimento stabile e affettuoso, capace di supportarli nel loro percorso di crescita e autonomia. I volontari avranno l'opportunità di accompagnare i ragazzi nelle loro attività quotidiane, offrendo ascolto, sostegno e condivisione, contribuendo così a creare un ambiente più accogliente e inclusivo. L'affiancamento familiare rappresenta un momento di crescita per i ragazzi e di arricchimento per i volontari, creando occasioni di condivisione e sviluppo personale.
Diventa un punto di riferimento per i giovani in difficoltàDiventare volontario significa fare la differenza nella vita di questi giovani. La partecipazione a tale progetto è un'opportunità concreta per chiunque voglia mettersi al servizio della comunità, offrendo tempo e dedizione a chi ha bisogno di una guida.
Per reperire maggiori informazioni, è possibile contattare gli esperti attraverso i seguenti canali:
- compilando un Google Form dedicato
- inviando un'e-mail all'indirizzo: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.it
- chiamando il numero verde: 800.66.15.92
- visitando il sito web https://affidatari.centrostudiaffido.it/affidamento-familiare-corato-ruvo-terlizzi