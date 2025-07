Auto rubata a Corato, denunciati due cerignolani per ricettazione

3 foto Furti auto e ricettazione-Ritrovamenti della Polizia di Stato in capannone di Barletta

Nei giorni scorsi, nel corso dei rafforzati servizi di controllo del territorio nella città di Eraclio, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato due giovani residenti a Cerignola per il reato di, dopo il rinvenimento di unLa Volante del Commissariato di Barletta, seguendo le coordinate del sistema di geolocalizzazione di un', ha raggiunto la locale zona industriale, notando una vettura con a bordo due persone che, vedendo giungere il veicolo di servizio si allontanava in tutta fretta, insospettendo così gli agenti che, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarla.A bordo del veicolo in fuga, entrambi gravati da precedenti penali e di Polizia perAl suo interno i Poliziotti hanno inoltre rinvenuto unall'interno di borsello rispetto al quale i due uomini non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili, palesando però agitazione per il ritrovamento.Gli agenti, aiutati dal loro intuito, hanno fatto ritorno sul luogo dal quale i due ragazzi si erano frettolosamente allontanati e dove era partita l'ultima segnalazione dell'impianto satellitare dell'autovettura asportata a Corato, individuando così, fino ad individuare quello che si apriva con le chiavi rinvenute.Al suo interno, sono stati rinvenutiEntrambi i giovani sono stati quindiper il reato died il, in quanto mai conseguita. Il veicolo condotto, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto aIl Questore della sesta provincia pugliese, dott., valutando i precedenti penali e di Polizia dei due ventenni e le modalità del controllo effettuato, visto il proliferare degli episodi di furti di veicoli in ambito provinciale, ha attivato la procedura per l'applicazione dalla, attraverso gli specialisti dell'Ufficio Polizia Anticrimine della Questura, allo scopo di inibirne il ritorno per tre anni nel territorio comunale di Barletta.Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sarà stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.