Il furto messo a segno con le "solite" modalità, l'incidente che per certi versi ha del clamoroso e la fuga precipitosa. Tutto nel giro di pochi minuti, intorno alle mezzanotte, in via San Vito a Corato, ad alcune centinaia di metri dall'imbocco per la strada provinciale 231.La banda dei furti d'auto ha colpito in tutti i sensi. Prima riuscendo a impossessarsi di una Mercedes di colore bianco, poi scontrandosi all'altezza di un incrocio con una Fiat Punto il cui incolpevole conducente, fortunatamente, non sembra aver riportato ferite gravi (solo qualche contusione) al netto del comprensibile spavento per quanto accaduto.In base alla dinamica ricostruita dai Carabinieri attraverso le testimonianze raccolte il mezzo appena rubato, a fari spenti e con all'interno uno dei malviventi, spinto a forte velocità da una Bmw nera sulla quale erano a bordo gli altri complici, non ha certo rispettato la precedenza, scontrandosi inevitabilmente con la Punto. L'impatto ha svegliato di soprassalto alcuni residenti della zona: il ladro alla guida della Mercedes ha abbandonato l'auto rubata per salire sulla Bmw e dileguarsi insieme agli altri componenti del gruppo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma (che hanno rintracciato il proprietario della Mercedes oggetto del furto), anche un'ambulanza del 118 la cui équipe è intervenuta per prestare le cure del caso all'ignaro automobilista suo malgrado coinvolto nella vicenda.L'episodio è significativo perché rivela la disinvoltura con la quale vere e proprie batterie criminali compiono questo tipo di reati predatori sul territorio.