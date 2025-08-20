Cronaca
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
Auto violate, borse rubate in pochi secondi, attività commerciali nel mirino: sicurezza urbana al collasso
Corato - mercoledì 20 agosto 2025 11.02
Negli ultimi giorni, via San Vito è diventata terreno fertile per furti mirati: borse rubate da auto in sosta e attività colpite con disinvoltura.
I ladri agiscono indisturbati, segno di una sorveglianza insufficiente e di una sicurezza urbana sempre più fragile.
Residenti e commercianti chiedono interventi immediati: più controlli, più telecamere, più presenza. La città non può permettersi di restare in silenzio.
È proprio di ieri la lettera, indirizzata al presidente della Commissione consiliare sulla sicurezza e inviata per conoscenza al sindaco e al presidente del consiglio comunale, in cui si chiede un confronto immediato sulle misure da adottare per garantire l'ordine pubblico in città.
