ladro
ladro
Cronaca

Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito

Auto violate, borse rubate in pochi secondi, attività commerciali nel mirino: sicurezza urbana al collasso

Corato - mercoledì 20 agosto 2025 11.02
Negli ultimi giorni, via San Vito è diventata terreno fertile per furti mirati: borse rubate da auto in sosta e attività colpite con disinvoltura.
I ladri agiscono indisturbati, segno di una sorveglianza insufficiente e di una sicurezza urbana sempre più fragile.

Residenti e commercianti chiedono interventi immediati: più controlli, più telecamere, più presenza. La città non può permettersi di restare in silenzio.

È proprio di ieri la lettera, indirizzata al presidente della Commissione consiliare sulla sicurezza e inviata per conoscenza al sindaco e al presidente del consiglio comunale, in cui si chiede un confronto immediato sulle misure da adottare per garantire l'ordine pubblico in città.
  • Furti Corato
  • furti auto
Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
20 agosto 2025 Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
A Corato arrivano le reliquie di San Cataldo
20 agosto 2025 A Corato arrivano le reliquie di San Cataldo
Altri contenuti a tema
Allarme furti nel cuore della città: il centro sotto assedio Allarme furti nel cuore della città: il centro sotto assedio L’ultimo episodio ieri pomeriggio in un negozio di via Dante, dove ignoti hanno agito nel pomeriggio con sorprendente audacia
Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte A Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi gli ultimi interventi dei vigilantes. Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri
Auto rubata a Corato, denunciati due cerignolani per ricettazione Auto rubata a Corato, denunciati due cerignolani per ricettazione In un capannone della zona industriale di Barletta rinvenute parti di veicoli oggetto di furto
Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Entrambi i colpi sono stati tentati sulla strada provinciale 238. Il sistema di allarme ha richiamato la Metronotte
Sventato un furto e recuperate due auto. Una era incendiata Sventato un furto e recuperate due auto. Una era incendiata In due episodi, fra Corato e Terlizzi, il personale della Metronotte ha rinvenuto una Fiat Punto e una Opel Astra
Tentati furti e un'auto rubata, numerosi interventi anche a Corato Tentati furti e un'auto rubata, numerosi interventi anche a Corato Una Fiat Idea oggetto di furto è stata rinvenuta ai limiti di territorio tra Andria e Corato, in via Scannagatta
Ville nel mirino dei ladri, due i furti sventati dalla Metronotte Ville nel mirino dei ladri, due i furti sventati dalla Metronotte Giorni caldi, con gli episodi avvenuti fra le contrade Torre Mascoli e San Cristoforo. Ritrovata anche un'auto rubata
Furti di auto e vandalismi, numerosi interventi anche a Corato Furti di auto e vandalismi, numerosi interventi anche a Corato I vigilantes della Metronotte hanno recuperato una Fiat Punto Evo rubata: era stata parcheggiata nel piazzale della villa comunale
“La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato
20 agosto 2025 “La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
19 agosto 2025 Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
La coratina Elena Tarantini alla guida dell’area economico-finanziaria della Asl Bt
19 agosto 2025 La coratina Elena Tarantini alla guida dell’area economico-finanziaria della Asl Bt
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi
19 agosto 2025 Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi
Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
19 agosto 2025 Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
A Corato la "Veglia per la Pace ": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
19 agosto 2025 A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
"Pedalando con i Santi ": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità
19 agosto 2025 "Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.