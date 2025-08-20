Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito

Negli ultimi giorni,: borse rubate da auto in sosta e attività colpite con disinvoltura.I ladri agiscono indisturbati, segno di una sorveglianza insufficiente e di una sicurezza urbana sempre più fragile.Residenti e commercianti chiedono interventi immediati: più controlli, più telecamere, più presenza. La città non può permettersi di restare in silenzio.È proprio di ieri la lettera, indirizzata al presidente della Commissione consiliare sulla sicurezza e inviata per conoscenza al sindaco e al presidente del consiglio comunale, in cui si chiede un confronto immediato sulle misure da adottare per garantire l'ordine pubblico in città.