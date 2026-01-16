Guardie campestri auto rubate
Guardie campestri auto rubate
Cronaca

Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro

Intervento delle Guardie Campestri di Corato

Corato - venerdì 16 gennaio 2026 19.21
Importante operazione di controllo del territorio nella mattinata odierna in contrada Missori–San Pietro, dove le Guardie Campestri hanno rinvenuto due autovetture oggetto di furto, entrambe già pesantemente cannibalizzate.
Si tratta di una Peugeot e di una BMW, abbandonate in un'area rurale e private di numerosi componenti meccanici e di carrozzeria.
Il ritrovamento è avvenuto durante una delle consuete attività di pattugliamento svolte dalle Guardie Campestri, da tempo impegnate in un'intensa azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori nelle campagne.
La presenza costante sul territorio ha permesso di individuare rapidamente il sito e di attivare le procedure di segnalazione.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari e avviare le indagini.
Gli agenti stanno verificando eventuali collegamenti con altri episodi analoghi registrati nelle ultime settimane.
Le due vetture, risultate rubate a Corato, sono state messe sotto sequestro in attesa delle operazioni di recupero e restituzione ai legittimi proprietari.
L'episodio conferma l'importanza della vigilanza nelle aree rurali e il ruolo determinante delle Guardie Campestri nel monitoraggio quotidiano del territorio, spesso teatro di attività illecite legate al traffico di pezzi di ricambio.
Altri contenuti a tema
