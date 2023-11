Barletta, un sogno chiamato "Christmas Wonderland"

Un sogno per grandi e piccini, il Castello di Barletta è pronto ad illuminarsi con la luce e la magia del Natale: gli intoppi burocratici sono superati, "Christmas Wonderland" ci sarà. Dal 6 dicembre al 7 gennaio il maniero nel cuore della città della Disfida sarà sede della Casa di Babbo Natale. L'intera facciata del Castello sarà illuminata con luci e proiezioni natalizie e davanti ad essa sorgerà un albero di Natale alto 10 metri. Nel giardino antistante l'ingresso ci sarà un mercatino di Natale fatto di casette di legno addobbate a festa. E ancora, si attraverserà il rivelino sotto un tunnel di luci per raggiungere poi la piazza d'Armi ed essere accoliti da folletti e da una postazione dove consegnare le proprie letterine piene di desideri. Nei sotterranei ci sarà la fabbrica del giocattolo, non mancheranno il pozzo dei desideri, la stanza di Babbo Natale e anche la tana del grinch.«Questo evento - ha sottolineato la presidente dell'associazione "Gratiae", Francesca Zagaria - è per tutti, non solo per i bambini. Si tratta di un vero e proprio tour emozionale e le emozioni, sono per tutti». «Per noi - ha spiegato il direttore artistico, Luigi De Nicolo - è importante la componente familiare. Siamo sicuri di poter coinvolgere grandi e piccini perchè la bellezza del Natale riguarda tutte le fasce di età. Ci saranno allestimenti molto sfarzosi ma anche una programmazione artistica fatta di balletti, scuole di danza e scuole di canto che intratterranno i visitatori nell'arco della giornata».Al fianco dell'associazione "Gratiae" vincitrice del bando pubblico, c'è l'amministrazione comunale. «L'idea di realizzare questo progetto - ha evidenziato il vicesindaco, Giuseppe Dileo - nasce nel mese di luglio e siamo gli unici in zona ad aver messo su un evento sulla cui riuscita siamo estremamente fiduciosi. Il comune ha voluto fortemente questo evento, il primo di una serie di tantissimi appuntamenti che animeranno il nostro Natale e vedranno coinvolte anche le attività commerciali della città pronte a trarre vantaggio dal grande numero di visitatori che arriveranno al villaggio».A fare eco alle parole di Dileo, quelle del sindaco Cosimo Cannito. «Siamo soddisfatti di quanto stiamo realizzando, ci saranno per questo Natale tanti eventi bellissimi che coinvolgeranno la anche la periferia. Non mancheranno le luminarie e dopo aver superato la rinuncia della prima ditta che si era aggiudicata i lavori ne abbiamo trovata un'altra che allestirà delle luci ben più belle rispetto a quelle dello scorso anno».