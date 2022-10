Blogger e giornalisti a Corato per conoscere e promuovere il territorio

Si è svolta domenica 9 ottobre la tappa coratina del "Rural tour: l'Educational", con la partecipazione di blogger e giornalisti di testate nazionali e internazionali. Obiettivi, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e rurale della città di Corato.L'Educational tour è stato finanziato dall'agenzia regionale del turismocon lacapofila a seguito dell'approvazione della proposta progettuale candidata alla Call Educational, che comprende anche le Pro Loco di Sannicandro di Bari, Monopoli, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Bitetto.L'area di interesse del tour è incentrata essenzialmente alla conoscenza del paesaggio antropizzato e dell'architettura rurale pugliese, delle produzioni tipiche e della cultura enogastronomica.Il gruppo di blogger e giornalisti, oltre a visitare il territorio, ha partecipato alla 27esima edizione della sfilata di carrozze e attacchi d'epoca e al rito della pigiatura svoltosi in serata presso Terra Maiorum.Grande interesse ha suscitato la programmazione delle future iniziative organizzate dalla Pro Loco Quadratum, come la- tradizionale falò di Santa Lucia e il, che troverà spazio tra le proposte di viaggio per la stagione invernale 2022-2023.