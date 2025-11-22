convegno revenge porn
Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn

Gli studenti delle classi terze dello Stupor Mundi e del Tandoi hanno accolto la testimonianza di una vittima e approfondito il percorso del "Codice Rosso" e il supporto territoriale

Corato - sabato 22 novembre 2025 15.05
In occasione della Settimana contro la violenza sulle donne, l'istituto di istruzione secondaria superiore "Federico II Stupor Mundi" ha ospitato con successo la Tavola Rotonda "Bollino Rosso - Prevenire e contrastare la violenza di genere e il fenomeno del revenge porn".
L'evento, promosso su proposta del personale sanitario dell'Ospedale "Umberto I" di Corato, si è tenuto questa mattina dalle ore 10:30 alle 12:30.
Ha visto la partecipazione congiunta di tutti gli studenti delle classi terze della scuola e degli allievi dell'Istituto "Oriani - Tandoi" di Corato.
Il momento di maggiore intensità è stato la testimonianza offerta dalla signora Sabrina Cosentino, vittima di revenge porn, la cui drammatica esperienza era stata già narrata nel podcast "Donne di Oggi".
La sua presenza ha fornito uno spunto concreto e toccante per la riflessione sul fenomeno.
Successivamente, l'incontro si è concentrato sull'illustrazione dei percorsi di presa in carico.
È stato descritto in dettaglio il processo che prende avvio dall'attivazione del "Codice Rosso", includendo il coinvolgimento del centro antiviolenza "Risoprirmi", l'intervento del consultorio familiare con la sua équipe multidisciplinare e il supporto indispensabile delle Forze dell'Ordine.
La manifestazione ha rappresentato una vera e propria "tavola rotonda", come auspicato, offrendo un ampio spazio di interazione e confronto tra gli alunni e gli "attori istituzionali" presenti.
L'iniziativa ha mirato a promuovere la sensibilizzazione e l'educazione alla prevenzione tra i giovani cittadini, rafforzando la collaborazione inter-istituzionale e facendo conoscere l'offerta territoriale a tutela delle donne vittime di violenza.
L'incontro ha dimostrato l'efficacia della preparazione degli studenti, molti dei quali avevano ascoltato in precedenza il podcast suggerito per l'approfondimento.
