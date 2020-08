Buoni spesa, la Caritas: «Riconsegnati a tutti gli utenti»

Risolta definitivamente la vicenda relativa ai buoni spesa messi a disposizione della Caritas Cittadina da parte del Comune di Corato.A comunicarlo con una nota il Responsabile Cittadino Caritas Don Gianni Cafagna e il Vicario Episcopale Don Giuseppe Lobascio che scrivono «dopo gli inconvenienti incontrati ed espressi nel precedente comunicato (pubblicato in data 12 luglio 2020) si è registrata, subito dopo la nostra comunicazione, la disponibilità dell'azienda benefattrice, Maiora S.r.l., ad emettere nuovi buoni spesa, con scadenza al 31 dicembre 2020, in sostituzione dei precedenti, distribuiti in ritardo a causa di un errore organizzativo interno alla Caritas. La ditta ha provveduto a consegnare dei nuovi tagliandi corrispondenti all'importo già messo a disposizione.Gli operatori Caritas delle diverse parrocchie, di conseguenza, hanno rapidamente organizzato la restituzione dei vecchi buoni (già distribuiti agli assistiti), prendendo nota dei rispettivi importi erogati ai singoli nuclei familiari. Si è quindi provveduto a consegnare agli utenti i nuovi tagliandi, spendibili presso la rete commerciale dell'azienda benefattrice.A nome di tutti i volontari e gli assistiti Caritas e delle Comunità Parrocchiali di Corato, esprimiamo un cordiale ringraziamento all'azienda Maiora S.r.l., al Comune di Corato e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per una rapida soluzione del problema. Auspichiamo che questo vivo e fattivo spirito di dialogo e collaborazione possa caratterizzare ogni futura azione comune per il servizio degli ultimi».