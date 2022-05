Il balzo delle temperature anche oltre i 35 gradi in Puglia con bolle di calore che stringono d'assedio città e campagne ha fatto esplodere i consumi di frutta e verdura sulle tavole dei pugliesi negli ultimi sette giorni con un aumento medio del +25%, con i cima alla top ten degli acquisti ciliegie, albicocche, pesche noci, fragole e nespole.È quanto stima, in riferimento all'impatto sugli acquisti dell'ondata di grande caldo che ha investito la regione sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. «L'andamento positivo dei consumi oltre che dai cambiamenti climatici è spinto anche dalla svolta green nell'alimentazione impressa dall'emergenza Covid con una crescente attenzione al benessere a tavola con la preferenza accordata a cibi freschi, genuini e dietetici» hanno sostenuto dall'organizzazione.L'aumento delle temperature sta peraltro favorendo i processi di maturazione nelle campagne con l'arrivo sul mercato di una più ampia gamma di frutta e verdura offerte.A preoccupare il settore ortofrutticolo in Puglia è il forte incremento dei costi correnti di produzione, spinto da guerra in Ucraina, , con aumenti per gli agricoltori che sono in media per frutta italiana del +51% con rincari che vanno da +170% per i fertilizzanti al +129% per il gasolio agricolo per le raccolte fino a 15% per i prodotti fitosanitari, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Crea. A questo si aggiungono gli aumenti per i trasporti fino agli imballaggi, con gli incrementi che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le buste (+70%), alla carta per bollini ed etichette (+35%) fino al cartone ondulato per le cassette (+60%), stesso trend di rincari per le cassette in legno (+60%)., per un quantitativo totale di circa 5.9 milioni di tonnellate lo scorso anno. Albicocche, pesche noci, nespole e albicocche, ma anche angurie e meloni aiutano a combattere l'afa, a idratarsi e a fare il pieno naturale di vitamine. Frutta e verdura sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.«Con gli stili di vita più salutistici si affermano anche nuove modalità di consumo favorite anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli, a casa, o in spiaggia, unaa opportunità resa possibile dal fatto che» è quanto osservato dall'analisi di Coldiretti.Per garantirsi prodotti freschi e di qualità, ottimizzare la spesa evitando sprechi e con il miglior rapporto prezzi-qualità e aiutare il proprio territorio e l'occupazione, il consiglio è verificare l'origine, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare direttamente dagli agricoltori o nei mercati di Campagna Amica e non cercare per forza il prodotto perfetto perché piccoli problemi estetici non alterano le qualità organolettiche e nutrizionali, i cosiddetti "brutti ma buoni".