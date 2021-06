Campagna vaccinale, da oggi prenotazioni per i nati dall'82 all'86

Dalle ore 14.00 del 3 giugno per i nati nel 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986;

Dalle ore 14.00 del 5 giugno per i nati nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991;

Dalle ore 14.00 del 7 giugno per i nati nel 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996;

Dalle ore 14.00 del 9 giugno per i nati nel 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

Dalle ore 14.00 del 11 giugno per i nati nel 2002, 2003, 2004 e 2005;

Sono 2.411.316 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale del 2 giugno), pari al 91,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505.Le operazioni di vaccinazione proseguono regolarmente in tutta la Puglia anche ieri 2 giugno, Festa della Repubblica, con l'impegno del personale sanitario e della Protezione civile.Da oggi giovedì 3 giugno, alle 14.00, i nati dal 1982 al 1986 possono prenotare la vaccinazione sul portale www.lapugliativaccina.regione.puglia.it , nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931. Parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni che seguirà il seguente calendario:Quindi nel giro di 10 giorni tutta la popolazione pugliese vaccinabile potrà prenotarsi.Superate le 10mila dosi somministrate anche nella giornata del 1° giugno nel territorio di competenza della Asl Bari nei cui centri vaccinali sono state inoculate 7.435 prime dosi, tra cui circa 5mila Janssen, e 2.782 seconde.Nel complesso è stata garantita la somministrazione di vaccino a 1.766 soggetti vulnerabili per patologia, mentre i medici di Medicina generale hanno provveduto a vaccinare 2.307 assistiti delle categorie prioritarie (con 835 prime dose e 1.472 seconde).Sono in corso le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare la Maturità.Grazie agli 812.073 vaccini inoculati in tutti i punti di erogazione del territorio, la copertura vaccinale ha raggiunto il 45 per cento della popolazione almeno con una dose.