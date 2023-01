Carnevale 2023: Emesso il bando di partecipazione destinato ai gruppi privati

regolamento carnevale coratino 2023 Documento PDF

Carnevale 2023, ci siamo: la Pro Loco ha emesso il bando di partecipazione riservato ai gruppi in maschera privati.Per la 43esima edizione della kermesse in maschera, saranno previste tre sfilate: si comincia il 12 febbraio per l'ormai consueta anteprima del carnevale.Le due sfilate ufficiali si terranno domenica 19 e martedì 21 febbraio, con partenza alle 14 da Via Lama di Grazia e arrivo classico in Piazza Cesare Battisti.Al termine della sfilata del martedì "grasso", verranno proclamati i vincitori: 1000€ e Palio di Carnevale per i primi classificati; 800€ per i secondi classificati; 600€ per i terzi classificati. A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e un riconoscimento economico pari a 150€.Nel file PDF allegato troverete il regolamento di bando. Seguiranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.