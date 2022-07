Casi Covid in calo a Corato

Curva dei contagi Covid in discesa a Corato. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Asl Bari, i nuovi casi registrati in città nella settimana tra il 18 e il 24 luglio sono stati, un numero inferiore sia rispetto aidel periodo 11-17 luglio ed aidell'arco temporale compreso fra il 4 e il 10 luglio.La campagna vaccinale anti Covid, grazie all'ampliamento delle fasce d'età per le quali è consigliata la quarta dose, ha ripreso vigore. Stabile al 93% la fetta di popolazione che si è sottoposta alla prima dose (41086 soggetti), di poco superiore a quella che ha ricevuto anche la seconda dose (39667). Sono invece 30855 coloro ai quali è stata somministrazione anche la terza dose, pari all'81% del campione. 2192 (dato in salita) i coratini che hanno già la quarta dose.L'Asl Bari ha rinnovato l'invito a tutte le categorie interessate al completamento della vaccinazione - a seconda dei casi - con terza e quarta dose e, per chi ancora non l'avesse fatto, a vaccinarsi senza alcuna esitazione. Resteranno attivi su tutto il territorio, anche nel mese di agosto, 20 punti vaccinali tra hub di popolazione e uffici del Servizio di igiene e sanità pubblica.