Corato celebra santa Maria Greca con la processione in città

Il popolo di Corato si conferma devoto al culto mariano, partecipando alla Santa Messa e alla processione dell'icona di Santa Maria Greca, protettrice della città."La nostra patrona ci aiuti a vivere questo tempo pregando per la pace" ha ricordato il parroco don Vincenzo Bovino, ringraziando Mons. Leonardo D'Ascenzo per essere sempre vicino alla comunita' coratina , Quella dei coratini è una profonda devozione verso la sua protettrice che si fa ancora più intenso in questo particolare periodo di guerre e conflitti, in cui la preghiera unisce la comunità nella speranza e nell'auspicio di un futuro più sereno.L'arcivescovo ha celebrato la Santa Messa sul sagrato della storica chiesa, la cui cripta custodisce l'immagine della Vergine.Al termine della celebrazione, i confratelli hanno portato l'immagine della Madonna Greca in processione per le vie della città. Ad accompagnare l'icona anche rappresentanti di altre confraternite, di associazioni religiose e autorità civili, primo fra tutti il sindaco Corrado De Benedittis.