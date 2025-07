Festeggiamenti per Santa Maria Greca Corato in festa tra devozione e tradizione

Con l'arrivo del mese di luglio, Corato si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e attesi dell'anno: i festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca, da secoli custode e protettrice della comunità coratina.Un programma intenso di appuntamenti religiosi e civili è stato allestito per celebrare la devozione alla Vergine.Il cuore delle celebrazioni sarà la Novena di preghiera, che dal 9 al 17 luglio accompagnerà i fedeli con il Santo Rosario, la preghiera di novena e la celebrazione Eucaristica, guidate quest'anno da don Felice Musto, concittadino e figlio della comunità parrocchiale di Santa Maria Greca.Il culmine delle festività sarà venerdì 18 luglio, giorno della Festa.Al mattino si terranno le Sante Messe e l'Atto di affidamento alla Santa, mentre la sera, sul sagrato della Chiesa, si terrà la solenne celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.A seguire, la suggestiva processione dell'Icona di Santa Maria Greca snoderà lungo il Corso cittadino, allietata dalle marce sinfoniche della Grande Orchestra di fiati "E. Annoscia" Città di Bari.Non mancheranno anche momenti culturali e di svago. Dal 15 al 17 luglio, presso la Chiesetta di San Vito, sarà possibile visitare la mostra fotografica "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone.Inoltre, domenica 20 luglio, Piazza Vittorio Emanuele ospiterà un "fuori programma" musicale con il Concerto Live di musica leggera degli Never Hide.Il Parroco, Sac. Vincenzo Bovino, e il Priore, Sig. Pasquale Nocca, esprimono la loro gratitudine al Comune di Corato per il patrocinio, alla ditta LuminArt Style per gli addobbi e le luminarie, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della Festa, invitando tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questi giorni di fede e tradizione.