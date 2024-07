Corato celebra la Protettrice Santa Maria Greca

Powered by

Oggi Corato celebra la festa di Santa Maria Greca, protettrice della città insieme a San Cataldo e San Gerardo.Oggi si rinnova la devozione mariana della città con la solenne celebrazione eucaristica in onore della Madonna Greca, che si terrà questa sera, alle ore 19.00, sul sagrato del santuario. La messa sarà presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.Al termine della Santa Messa ci sarà la processione della Sacra icona di Santa Maria Greca lungo il corso cittadino.Quella dei coratini è una profonda devozione verso la sua protettrice che si fa ancora più intenso in questo particolare periodo di guerre e conflitti, in cui la preghiera unisce la comunità nella speranza e nell'auspicio di un futuro più sereno.