Cento candeline per nonna Filomena

Un traguardo, quello dei 100 anni, che porta con sé un prezioso bagaglio di vita e di esperienze e che, festeggiato in un periodo particolare come quello storico che stiamo vivendo, assume ancor più significato ponendo l'accento sugli affetti e sull'importanza dell'essere vicini.C'è chi ha festeggiato il compleanno dovendosi accontentare di chiamate e video chiamate a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica ma, grazie all'allentamento delle misure e alla possibilità di tornare a far visita ai congiunti, la signora Filomena Piombino ha potuto festeggiare il suo centesimo compleanno stretta dall'abbraccio dei suoi cari.Anche don Gino Tarantini ha voluto abbracciare la sua parrocchiana della Chiesa di San Domenico stringendosi in preghiera con lei e la sua famiglia per «ringraziare il Signore per questa tappa raggiunta e invocando ancora grazie e benedizioni. È motivo di gioia per la nostra comunità parrocchiale annoverare una nuova centenaria - ha dichiarato don Gino facendole gli auguri.Un compleanno speciale, al tempo di coronavirus, per celebrare un secolo di vita di una nonna che per la sua famiglia rappresenta senza dubbio un punto di riferimento di saggezza.Anche la nostra Redazione si unisce nell'affettuoso augurio di buon compleanno alla signora Filomena.