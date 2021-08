Nonna Lucia e i suoi 108 anni: è la più longeva di Corato

A vederla nessuno immaginerebbe che nonna Lucia De Laurentis è testimone vivente di due guerre mondiali, ha vissuto l'epoca dell'influenza spagnola ed oggi può raccontare il timore del Covid-19.Classe 1913, nonna Lucia ieri ha festeggiato il suo compleanno, il 108esimo. Un traguardo importantissimo, una festa per i suoi cari ma anche per tutta la città. Perché Lucia è la nonna di tutti i coratini, la cittadina più longeva.Ed una ricorrenza così importante non poteva non essere festeggiata anche dal sindaco e dalla presidente del consiglio comunale che le hanno portato gli auguri della città.A 108 anni, Lucia De Laurentis è ancora autonoma e sembra appena risentire delle tante primavere lasciate alle spalle."Una vita di gioie ma anche di sofferenze" ricorda Dino, il suo adorato nipote.La vita per nonna Lucia non è stata semplice. Nei suoi ricordi è limpida l'immagine della povertà del periodo della guerra, di quei cambiamenti epocali che hanno bruciato il tempo. Ma è anche impresso indelebilmente lo scandire del tempo del boom economico, della trasformazione politica ma anche urbanistica della nostra città.Uno scrigno di ricordi che - come spiega Dino - basta appena sollecitare affinché nonna Lucia lo apra per raccontarli.Il nostro augurio più grande è che Nonna Lucia mantenga la sua forza e la sua salute ancora a lungo.