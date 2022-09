Corato festeggia ancora un centenario

Cataldo Mastromauro, nei giorni scorsi, ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 100 anni di età e per l'occasione, durante la festa organizzata dai familiari, ha ricevuto la visita e gli auguri del Sindaco di Corato, in rappresentanza dell'intera comunità.«Un bel dono e un momento importante festeggiato insieme alla moglie Antonetta Grosso e in compagnia di tanti e tante nipoti e pronipoti» ha commentato il primo cittadino De Benedittis. «Gli ho fatto gli auguri a nome della città abbracciandolo caramente».