Co(lo)rato esplosione di gioia al Parco Comunale

Il Parco Comunale di Corato si è trasformato in un tripudio di colori, sorrisi e musica in occasione della festa "Co(lo)rato", organizzato dalla pastorale giovanile della città,un evento che ha radunato gli oratori parrocchiali per un'intera giornata di condivisione, fede e divertimento.La giornata è stata scandita da attività coinvolgenti per ogni età: dai laboratori creativi per i più piccoli ai giochi a squadre e momenti di riflessione guidata.L'entusiasmo dei ragazzi e l'impegno degli animatori hanno reso ogni istante speciale.Tra canti, balli e momenti di preghiera, "Co(lo)rato" ha mostrato il volto più autentico della vita parrocchiale: quello della fraternità vissuta nel quotidiano, capace di coinvolgere giovani, famiglie e anziani in un unico abbraccio comunitario.