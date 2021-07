Con UTE Edith Stein una serata dedicata ai nonni, custodi delle radici costruttori del futuro

L'Università della Terza Età "Edith Stein" è lieta di presentare l'iniziativa "Nonni, custodi delle radici costruttori del futuro", che nasce in occasione della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani proposta da Papa Francesco.L'evento, patrocinato dal Comune di Corato e presente nel calendario cittadino "sei la mia città - il raccolto dell'estate 2021", si terrà lunedì 26 luglio 2021 alle ore 19.30 presso il cortile della sede U.T.E. in Via Giappone, 40.Sarà una serata multimediale, pensata come un omaggio alle figure emblema della saggezza della nostra società e del loro saper preparare la strada alle nuove generazioni. E saranno proprio i giovanissimi, quelli di "Vivere In", a rendere omaggio a loro, con la loro creatività ed il loro entusiasmo.