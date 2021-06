L'UTE Edith Stein conclude l'anno accademico «Con un "grazie" a Pina Masciavé»

Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco del Comune di Corato;

Beniamino Marcone - Vicesindaco, Assessore alle Politiche Educative e Culturali;

Felice Addario - Assessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali;

Marisa Parato - Presidente Movimento "Vivere In"

L'Università della Terza Età "Edith Stein" è lieta di poter concludere il suo Anno Accademico 2020/2021 in presenza, condividendo così la gioia del ritrovarsi.L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Corato e FederUni, è per martedì 29 giugno 2021 - ore 18.30 presso il cortile della sede U.T.E. sita in Via Giappone, 40.Dopo un anno complicato, dove non ci siamo mai scoraggiati grazie alla tenacia, alla grande passione e disponibilità di corsisti e docenti volontari, concludiamo questo 21° Anno Accademico con un "grazie" speciale per la nostra amata Pina Masciavé, anima dell'UTE, che rimane nei nostri cuori, e con uno sguardo di confronto sempre verso il nuovo ed il positivo, come ci ha insegnato il fondatore e rettore della nostra realtà don Nicola Giordano.Interverranno durante la serata:Il M° Gennaro Sibilano allieterà l'evento con i suoi interventi.L'iniziativa avverrà seguendo i vigenti protocolli di sicurezza sanitaria e i parametri di distanziamento sociale.