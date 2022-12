«È un compleanno speciale, fatto di mezzo secolo di impegno per il territorio in modo volontario ed appassionato, di tanti volti e sorrisi, tradizione e sguardo verso il futuro culturale della nostra Corato» hanno rimarcato dall'associazione. «Pensiamo per questo che il modo più bello e verace per festeggiarlo sia farlo con tutta la città. Ecco perché lasarà l'occasione più bella per suggellare questo traguardo, un compleanno "di fuoco" che parte adesso e durerà tutto il 2023» hanno sottolineato.«Le ricorrenze importanti vanno onorate con tutti i crismi: ecco perché siamo felici di aspettare l'accensione del fuoco di Santa Lucia e brindare a questo nostro traguardo associativo con uno dei nomi più importanti del panorama musicale e cantautorale Italiano: ilL'artista napoletano ha ricordato: «Negli anni '70, da ragazzo, mi inventai la Nuova compagnia di canto popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi vennero i migranti del Mediterraneo, poi venne Taranta Power, che segnò l'ingresso della musica etnica italiana nella World Music. Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale.L'ultimo mio lavoro si intitola Vento popolare ed è del 2022. Ci ritrovo il mio punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano».Le sorprese sulla Jò a Jò non finiscono qui: presto saranno annunciati ulteriori dettagli e momenti dell'evento che aprirà ufficialmente il Natale dei coratini.